Bauernprotest in Frankreich (Christophe Ena / AP / dpa / Christophe Ena)

Richtung Hauptstadt führende Autobahnen wurden nach Gewerkschaftsangaben an Mautstationen blockiert. Premierminister Attal wollte den seit Tagen protestierenden Landwirten heute erste konkrete Zusagen machen. Er wurde dazu in Begleitung von Agrarminister Fesneau und Umweltminister Béchu in einem kleinen Ort in Südfrankreich erwartet.

Die Blockaden in Frankreich nehmen immer größere Ausmaße an. Alleine im Süden des Landes waren 400 Kilometer Autobahn gesperrt. Am Abend wollen die Agrarverbände auf die Ankündigungen des Premierministers reagieren und über eine Fortsetzung der Proteste entscheiden.

Diese Nachricht wurde am 26.01.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.