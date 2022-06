Ausweitung der Getreideproduktion auch auf ökologische Ausgleichsflächen? (Archivbild) (dpa / Agar-Press)

Er sagte im Deutschlandfunk , es gehe darum, alle Erzeugungsreserven zu mobilisieren. Damit schwäche man auch Russlands Position. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir sieht den Vorstoß skeptisch. Die ökologischen Vorrangflächen seien Vielfaltsflächen, sagte der Grünen-Politiker zuvor im ZDF . Die Bäuerinnen und Bauern würden an die Erträge von heute denken, sein Job als Landwirtschaftsminister sei es aber, auch an die Erträge von morgen zu denken. Özdemir betonte, er würde gegen seinen Amtseid verstoßen, wenn er auf diejenigen hörte, die ihm rieten, Biodiversität und Klimakrise zu vergessen.

Die Auswirkungen des russischen Kriegs in der Ukraine auf die Agrarmärkte und die Lebensmittelpreise sind zentrale Themen des Deutschen Bauerntags, der am Mittag in Lübeck beginnt.

