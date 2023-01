Schweinemast

Schweinemastbetrieb in Bayern: Viele Unternehmen dieser Art könnten in Zukunft nicht mehr wirtschaftlich arbeiten, wenn die Bundesvorgaben umgesetzt würden, warnt der Deutsche Bauernverband. (dpa)

Bauernpräsident Rukwied äußerte die Befürchtung, dass sich ansonsten der Trend zur Verlagerung ins Ausland verstärken könnte. In den vergangenen zehn Jahren sei die Zahl der Mast-Schweine in Deutschland um 5,8 Millionen zurückgegangen, sagte Rukwied der Deutschen Presse-Agentur. In Spanien beispielsweise gebe es dagegen 7,4 Millionen Tiere mehr. Deutschland werde so zum Importland für Schweinefleisch. Das geplante Förderprogramm der Bundesregierung zum Umbau der Tierhaltung laufe auf einen weiteren Abbau hinaus, weil die Mastbetriebe nicht mehr wirtschaftlich arbeiten könnten.

Die Bundesregierung will erreichen, dass die Landwirte ihre Ställe tier- und umweltgerecht umbauen. Als Anschubfinanzierung stellt sie dafür bis 2026 eine Milliarde Euro bereit.

