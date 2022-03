Der Getreideanbau und der Selbstversorgungsgrad in der EU ist sehr hoch, deshalb sind Hamsterkäufe unsinnig. (Jan-Martin Altgeld )

Deutschland liege in einer sogenannten Gunstregion für Gerteideanbau, zudem sei der Selbstversorgungsgrad in der EU sehr hoch, sagte Rukwied der "Passauer Neuen Presse". Hamsterkäufe seien deshalb völlig unsinnig. Er rechne aber damit, dass die Preise für Lebensmittel noch weiter steigen könnten. Rukwied betonte, er sorge sich um die Folgen des Krieges für die Welternährung. Insbesondere in Afrika, im arabischen und asiatischen Raum, wo die Ukraine ein wesentlicher Lieferant gewesen sei, seien Versorgungsengpässe zu befürchten.

In Russland gilt seit Dienstag ein Ausfuhrstopp etwa von Weizen, Roggen und Gerste. Das Land gilt als einer der größten Getreideexporteure weltweit. Auch die Ukraine war bisher ein wichtiger Erzeuger von Weizen in Europa.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.