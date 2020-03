Hunderte Landwirte haben deutschlandweit erneut gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert.

Zur zentralen Kundgebung vor dem Umweltbundesamt in Dessau kamen nach Darstellung der Veranstalter 1.500 Teilnehmer, die Polizei zählte etwa ein Drittel so viele. Die Bauern waren mit hunderten Traktoren nach Sachsen-Anhalt gefahren. Größere Verkehrsbehinderungen konnten vermieden werden. Kundgebungen gab es auch in Städten wie Dresden, Mainz und Hamburg. Die Landwirte sehen sich durch strengere Vorschriften beim Düngen in ihrer Existenz gefährdet. Die Bundesregierung verweist hingegen auf drohende Strafzahlungen, sollte Deutschland die geltenden EU-Vorgaben nicht einhalten.



Brüssel hatte die Bundesrepublik wegen zu hoher Nitratwerte im Grundwasser verklagt. Die verschärften Regeln sollen helfen, in besonders belasteten Gebieten den Einsatz von Düngern wie etwa Gülle zu reduzieren.