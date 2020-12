Die Supermarkt-Kette Lidl hat als Reaktion auf die andauernden Bauernproteste ihre Preise für Schweinefleisch erhöht.

Wie das Unternehmen in Heilbronn mitteilte, wird der Einkaufspreis für zehn Artikel aus dem Schweinefleischsortiment um einen Euro pro Kilogramm angehoben. Damit steige der Verkaufspreis im gleichen Umfang, hieß es. Der Konzern sprach von einer Soforthilfemaßnahme zugunste der Landwirte.



Bauernverbände sehen die Existenzen vieler Mitglieder bedroht. Sie klagen über zu geringe Erzeugerpreise und ein aus ihrer Sicht unfaires Geschäftsgebahren der Einzelhandelsketten. In den vergangenen zwei Wochen hatten Bauern mit ihren Traktoren in vielen Städten Zentrallager blockiert. Die Aldi-Kette will morgen unter anderem mit der Protestbewegung "Land schafft Verbindung" Gespräche führen.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.