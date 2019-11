Der Präsident des Naturschutzbundes Deutschlands, Krüger, hat grundsätzlich Verständnis für die Proteste der Landwirte geäußert.

Man könne verstehen, dass Landwirte Sorgen und eine Menge Fragen hätten, sagte er im Deutschlandfunk. Denn viele der aktuellen Probleme seien verschleppt worden. Als Beispiel führte er jahrelange Diskussionen über Nitratgrenzwerte und die Düngeverordnung an. Krüger warb für eine Diskussion mit dem Ziel, dass Landwirte genügend Geld verdienen und Verbraucher gute Lebensmittel kaufen könnten. Außerdem müsse es eine lebendige Vielfalt in der Landwirtschaft geben.



Angesichts der gestrigen Bauernproteste in Berlin forderte Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner die Verbraucher zu einer Änderung ihres Konsumverhaltens auf. Wer mehr Tierwohl wolle, müsse auch bereit sein, für Lebensmittel mehr zu zahlen, sagte die CDU-Politikerin der Zeitung "Die Welt".