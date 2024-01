Ampel-Fraktionschef

Die Proteste der Bauern halten an - nun wollen die Vorsitzenden der Ampel-Fraktion mit ihnen Gespräche führen. (Archivbild) (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Fleig / Eibner-Pressefoto)

Ein entsprechendes Schreiben verschickten SPD,Grüne und FDP bereits gestern an die Verbände. Die Ampel-Regierung hat mit ihren Plänen für den Abbau der Steuervergünstigungen für Agrardiesel Proteste der Bauern ausgelöst, der auch durch Zugeständnisse der Regierung nicht gestoppt werden konnte. Die Landwirte demonstrierten heute den vierten Tag in Folge gegen die Sparpläne der Bundesregierung. Angesetzt waren unter anderem Großkundgebungen in Frankfurt am Main, Münster und Hannover. In Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen versperrten Landwirte erneut mit ihren Traktoren Autobahnauffahrten. Im Hamburger Hafen kamen Bauern mit mehreren hundert Fahrzeugen zusammen.

