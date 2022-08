Erntebilanz 2022

Trotz der Trockenheit stieg die Erntebilanz der Bauern in diesem Jahr um zwei Prozent. (imago stock&people / Jochen Tack)

Wie der Bauernverband in seiner Erntebilanz mitteilte, stiegen die Getreideerträge in diesem Jahr zwar um zwei Prozent auf 43 Millionen Tonnen. Allerdings habe die Menge erneut sechs Prozent unter dem langjährigen Durchschnitt gelegen, bei Weizen sogar um acht Prozent. Auch seien die regionalen Unterschiede noch stärker ausgeprägt als in den Vorjahren. Wegen der wochenlangen Dürre in Teilen Deutschlands sei die Qualität beim Weizen zudem geringer.

Bauernpräsident Rukwied betonte, die Versorgungslage bleibe angespannt. In den Dürregebieten litten Herbstkulturen wie Mais, Kartoffeln und Zuckerrüben so massiv, dass auch hier mit erheblichen Etragseinbußen gerechnet werden müsse. Die Trockenheit habe auch Folgen für die Tierhalter. Zum Teil müssten diese bereits die Wintervorräte anbrechen, um die Futterversorgung ihrer Tiere sicherzustellen.

