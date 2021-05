Die Tarifverhandlungen für das Bauhauptgewerbe sind nach ersten Gesprächen in Berlin ergebnislos vertagt worden.

Die zweite Runde wurde für den 21. und 22. Juni in Mainz angesetzt, wie die Arbeitgeber sowie die Gewerkschaft IG BAU mitteilten. Die Arbeitgeber boten drei Prozent mehr Geld an. Zusätzlich erklärten sie sich zu einer verbindlichen Ost-West-Anpassung der Entgelte bereit. Die IG BAU fordert ein Lohnplus von 5,3 Prozent.



Im vergangenen Jahr war eine Einigung erst in einer Schlichtung erzielt worden.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.