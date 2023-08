Das Programm soll ab dem kommenden Jahr bis Ende 2030 gelten. (picture alliance / Rupert Oberhäuser / Rupert Oberhäuser)

Sie plane, die steuerlichen Abschreibungsmöglichkeiten für Neubauten zu erweitern, berichtete das Nachrichtenportal "The Pioneer". Es beruft sich auf einen Ergänzungsvorschlag von Geywitz für das sogenannte Wachstumschancengesetz von Finanzminister Lindner. Demnach sollen in den ersten vier Jahren jeweils sieben Prozent der Baukosten abgeschrieben werden können. In den darauffolgenden Jahren sollen es noch fünf Prozent sein. Derzeit sind es drei Prozent. Das Programm soll ab dem kommenden Jahr bis Ende 2030 gelten.

Das Wachstumschancengesetz soll Mitte des Monats vom Bundeskabinett verabschiedet werden.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.