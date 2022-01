Ein Haus aus den 1930er-Jahren wird mit Styroporplatten auf der Außenwand gedämmt. (picture-alliance / dpa / Sebastian Gollnow)

Die SPD-Politikerin sagte der "Bild"-Zeitung, wer so ein großes Projekt wie einen Hausbau angehe, brauche sichere Rahmenbedingungen. Die Regierung arbeite an einem neuen Konzept.

Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen war wegen des überraschenden Förderstopps für energieeffiziente Gebäude in die Kritik geraten. Sein Ministerium hatte am Montag angesichts einer Antragsflut und drohender Mehrkosten in Milliardenhöhe staatliche Förderungen für Neubauten gestoppt. Wirtschaftsverbände und Verbraucherzentralen forderten einen baldigen Neustart.

