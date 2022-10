Wohnungsnot

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) (Paul Zinken/dpa)

Geywitz sagte im Deutschlandfunk, die Konditionen seien aktuell schlechter als im Vorjahr, in dem rund 300.000 Wohnungen fertiggestellt worden seien. Es gehe jetzt darum, unabhängig von tagesaktuellen Faktoren wie steigenden Zinsen und Baukosten sowie Lieferkettenproblemen grundsätzlich in der Lage zu sein, 400.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen. Dafür brauche es mehr Geschwindigkeit zum Beispiel durch digitale Bauanträge, serielles Bauen mit Fertigteilen, den Umbau von leerstehenden Büros und die Aufstockung von Mehrfamilienhäusern. Die SPD-Politikerin wies zudem darauf hin, dass die Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau deutlich erhöht würden. Geywitz will heute mit Bundeskanzler Scholz in Berlin den Bericht des sogenannten "Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum" vorstellen, an dem Verbände aus der Bau- und Wohnungsbranche, Sozial- und Umweltverbände sowie Vertreter von Ländern, Städten und Kommunen beteiligt sind.

