Der Deutsche Architekturpreis 2021 geht an das Berliner Büro SMAQ Architektur und Stadt.

Gewürdigt wird das Bauprojekt "Zusammen Wohnen" in Hannover. Das teilten das Bundesinnenministerium und die Bundesarchitektenkammer mit. In der Nähe des Maschsees seien Eigentumswohnungen, öffentlich geförderter Wohnraum und eine inklusive Wohngruppe entstanden, hieß es. Der Auftrag war vom Theo Gerlach Wohnungsbau-Unternehmen erteilt worden.



Der alle zwei Jahre vergebene Staatspreis gilt als wichtige Auszeichnung für Architekten in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.