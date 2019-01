Zuletzt verließen in der schweren Finanzkrise zwischen 2011 und 2015 rund eine halbe Millionen Portugiesen das Land. Heute lebt mehr als ein Fünftel der portugiesischen Bevölkerung im Ausland. Doch der Staat braucht Menschen, um den demographischen Niedergang aufzuhalten und den Erhalt der Sozialsysteme zu garantieren. Deshalb lockt die portugiesische Regierung Emigranten wieder zurück in die Heimat und wirbt gleichzeitig mit einer Vielzahl von Steuerermäßigungen auch um Neubürger aus der EU.

Wie gehen die Portugiesen mit ihrer Emigrationsgeschichte um? Mit welchen Erwartungen kommen die Emigranten zurück? Wie hat sich ihr Land für sie verändert? Und was bringen neue Bürger aus dem Ausland nach Portugal mit?

Fünf Menschen, fünf Geschichten.

(Deutschlandradio / Tilo Wagner)Rückkehrer gesucht

2,3 Millionen Portugiesen wohnen außerhalb Portugals. Die Regierung will nun portugiesische Emigranten zurückholen, um bei der Modernisierung Portugals mitzuhelfen. Staatssekretär Luís Carneiro bemüht sich ihre Rückkehr.

(Deutschlandradio / Tilo Wagner)Ein brasilianischer Autor in Lissabon

Zwischen Portugal und Brasilien sind immer Menschen hin- und hergewandert. Seit der Wahl des rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro zieht es brasilianische Intellektuelle nach Lissabon - so wie den Schriftsteller Ronaldo Cagiano.

(Deutschlandradio / Tilo Wagner)Heimkehr in ein fremdes Land

Kinder portugiesischer Emigranten gehen eigentlich eher selten nach Portugal zurück. Ein in Paris geborener Portugiese ist in das Dorf seiner Eltern gezogen, um seinen eigenen Wein zu machen – und stößt dabei auf Hindernisse.

(Deutschlandradio / Tilo Wagner)Ein Venezolaner im Exil

In der schweren Krise in Venezuela versuchen viele Bürger ihre Heimat zu verlassen. Rund 180.000 portugiesische Emigranten leben in dem lateinamerikanischen Staat. Viele, die eine Verbindung nach Portugal haben, nutzen diese, um nach Europa zu kommen.





(Deutschlandradio / Tilo Wagner)Garten der Sehnsucht

Überwiegend Männer sind aus dem Landesinneren Portugals ausgewandert, wo es kaum berufliche Perspektiven für sie gab. In den Dörfern blieben die Frauen manchmal alleine zurück und mussten mit ihrer Einsamkeit zurechtkommen.