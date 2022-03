Bauen wird sich in Deutschland wohl noch weiter verteuern. (imago / Shotshop / Schulzie)

Eine Umfrage des Münchner ifo-Instituts hat ergeben, dass die Bauunternehmen angesichts der weiter steigenden Materialkosten auf breiter Front Preiserhöhungen planen. Der rasante Kostenanstieg beim Baumaterial werde nun an die Kunden weitergeben. Dies mache sich vor allem im Hochbau bemerkbar. Mögliche Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine sind in der Umfrage noch außen vor.

Fast ein Viertel aller Hochbauunternehmen klagt der Studie zufolge pandemiebedingt über Lieferprobleme bei Baustoffen, vor allem bei Dämmstoffen und Bauholz. Hinzu komme, dass die meisten Unternehmen ausgebucht seien; dies treibe die Preise zusätzlich in die Höhe.

