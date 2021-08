Unions-Kanzlerkandidat Laschet hat schnellere Genehmigungsverfahren bei Bauvorhaben gefordert.

Der CDU-Chef sagte auf der Baustelle des US-Elektroautoherstellers Tesla in Grünheide, es sei nicht akzeptabel, dass jemand, der nicht als Anwohner betroffen sei, sondern etwa an der Nordsee oder in den Bayerischen Alpen lebe, eine Klage einreichen könne, um solche Projekte aufzuhalten. Nötig sei eine Veränderung der Verbandsklagerechte. Laschet besuchte während einer Wahlkampftour die Baustelle zusammen mit Firmen-Chef Elon Musk. Dieser erklärte, es sei problematisch, wenn jedes Jahr neue Vorschriften erlassen würden und sie ein Niveau erreichten, dass man gar nichts mehr unternehmen könne. Die Vorschriften müssten regelmäßig auf den Prüfstand gestellt werden.



Tesla baut in der Nähe des Flughafens Berlin-Brandenburg. Dort sollen ab Herbst rund 500.000 Autos pro Jahr gebaut werden.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.