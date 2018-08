Aus Sorge vor finanziellen Lasten durch Glyphosat-Prozesse in den USA ist der Börsenkurs des Bayer-Konzerns in Deutschland gefallen.

Die Aktie verlor an der Frankfurter Börse heute zeitweise mehr als 13 Prozent. Am Freitag hatte ein US-Gericht das von Bayer übernommene Unternehmen Monsanto dazu verurteilt, einem an Krebs erkrankten ehemaligen Hausmeister umfangreichen Schadenersatz zu zahlen. Der Mann hatte ein auf Glyphosat basierendes Unkrautvernichtungsmittel des Unternehmens regelmäßig verwendet. Die Jury befand Monsanto für schuldig, nicht ausreichend vor Gesundheitsrisiken durch Glyphosat gewarnt zu haben.



Die EU-Kommission erklärte, sie plane auch nach dem Urteil kein neues Verfahren gegen glyphosathaltige Unkrautvernichtungsmittel wegen möglicher Krebsrisiken.