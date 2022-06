In den USA gab es unabhängig voneinander zwei wichtige Gerichtsentscheidungen für Bayer zu dem glyphosathaltigen Unkrautvernichter Roundup (Archivbild). (imago / Steinach)

Die Richter erklärten in San Francisco, es müsse noch einmal untersucht werden, ob der Wirkstoff in dem zum Bayer-Konzern gehörenden Herbizid ein unangemessenes Risiko für Mensch und Umwelt darstelle. Das Berufungsgericht monierte insbesondere, wie die EPA begründete, dass Glyphosat nicht krebserregend sei. Die zugrundeliegende Analyse sei fehlerhaft, hieß es.

Bayer hatte den Agrarkonzern Monsanto 2018 gekauft. Dessen Produkt Roundup steht im Zentrum einer Reihe von Klagen in den USA. Bayer verlor bereits mehrere Prozesse. Gestern war der Leverkusener Konzern in den USA jedoch erneut vor Gericht erfolgreich. Ein Urteil im Bundesstaat Oregon bedeutete den vierten gewonnenen Glyphosat-Fall in Folge für Bayer.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.