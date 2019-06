Bayer hält an der Produktion des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat fest.

Das Mittel werde weiterhin eine wichtige Rolle in der Landwirtschaft spielen, kündigte der Konzern in Leverkusen an. Gleichzeitig sollten in den kommenden zehn Jahren fünf Milliarden Euro in die Entwicklung zusätzlicher Methoden zur Unkrautvernichtung investiert werden.



In den USA sind im Zusammenhang mit Glyphosat mehr als 13.000 Klagen gegen Bayers Tochter-Unternehmen Monsanto anhängig. An Krebs erkrankte Menschen machen das Pestizid für ihre Erkrankung verantwortlich. Bayer weist das zurück.