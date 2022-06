Glyphosat-Streit

Ein Landwirt bringt das Pflanzenschutzmittel Glyphosat auf einem Feld aus. (imago images / Sven Simon)

Der Supreme Court nahm den Antrag auf Revision nicht an. Bayer kann damit nicht den erhofften Schlussstrich unter den jahrelangen Streit um die angeblich krebserregende Wirkung des Unkrautvernichters ziehen. Der Supreme Court hatte in der vergangenen Woche bereits die Überprüfung eines anderen Urteils in der Sache abgelehnt. Bayer setzt nun vor allem auf den Fall eines weiteren Klägers, den der Konzern Ende 2020 in erster Instanz gewonnen hatte und der sich derzeit in der Berufung befindet.

