Leverkusens Exequiel Palacios im Duell mit Roms Nicola Zalewski. (Bernd Thissen / dpa / Bernd Thissen)

Die Mannschaft spielte gegen AS Rom nur 0:0. Das Hinspiel hatten die Römer mit 1:0 gewonnen. Ihr Gegner im Endspiel am 31. Mai in Budapest ist der FC Sevilla. Die Spanier setzten sich im zweiten Halbfinale mit 2:1 nach Verlängerung gegen Juventus Turin durch. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.

