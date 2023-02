Europa League

Bayer Leverkusen besiegt den AS Monaco in einem hart umkämpften Spiel nach Elfmeterschießen. (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

Leverkusen gewann mit 5:3 im Elfmeterschießen beim AS Monaco. Am Ende der Verlängerung hatte die Mannschaft mit 3:2 in Führung gelegen. Das Hinspiel hatte Leverkusen mit 2:3 verloren.

Im zweiten Spiel des Abends mit deutscher Beteiligung besiegte Union Berlin den mehrfachen niederländischen Meister Ajax Amsterdam mit 3:1 und steht damit ebenfalls im Achtelfinale.

Der SC Freiburg hatte sich bereits als Gruppensieger für das Achtelfinale qualifiziert.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.