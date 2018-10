Der Bayer-Konzern kann im US-Prozess um mögliche Krebsrisiken von glyphosathaltigen Unkrautvernichtern der Tochter Monsanto mit einer deutlich geringeren Strafe rechnen. Die zuständige Richterin wies zwar einen Antrag von Monsanto auf einen neuen Prozess ab, will die in einem früheren Urteil verhängte Schadenersatzzahlung aber verringern.

Im August hatte das Gericht in San Francisco Monsanto zu einer Zahlung von 289 Millionen Dollar an den an Lymphdrüsenkrebs erkrankten Kläger Johnson verurteilt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass Monsanto-Produkte mit dem Wirkstoff Glyphosat krebserregend sind und der Hersteller davor nicht ausreichend gewarnt hat. Jetzt soll die Strafe der Richterin zufolge auf 78 Millionen Dollar reduziert werden.



Johnson kann das bis zum 7. Dezember akzeptieren. Andernfalls soll der Schadenersatz in einem neuen Prozess festgelegt werden. Johnsons Anwälte erklärten, das weitere Vorgehen zu prüfen. Sie begrüßten aber, dass die Richterin das Urteil als solches aufrecht erhalten habe.