Die bayerische SPD-Vorsitzende Kohnen hat Bundesinnenminister Seehofer zum Rücktritt aufgefordert.

Sie sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Verharmlosung der Ereignisse in Chemnitz durch den CSU-Chef sei unerträglich. Seehofer sei als Innenminister unhaltbar, weil er erklärt habe, dass er als einfacher Bürger in Chemnitz mitmarschiert wäre.



Seehofer hatte zuvor die Migrationspolitik der Bundesregierung kritisiert und Verständnis für Demonstrationen in Chemnitz signalisiert. In einem Interview der "Rheinischen Post" meinte der Bundesinnenminister: "Die Migrationsfrage ist die Mutter aller politischen Probleme in diesem Land. Das sage ich seit drei Jahren."