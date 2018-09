Die bayerische SPD-Vorsitzende Kohnen hat die Entscheidung begrüßt, dass die drei Regierungsparteien erneut über die geplante Beförderung des abgesetzten Verfassungsschutz-Präsidenten Maaßen verhandeln wollen. Es sei bemerkenswert, dass die SPD-Vorsitzende Nahles dies gefordert habe, sagte Kohnen im Deutschlandfunk.

Nahles habe von einem Irrtum gesprochen, der korrigiert werden müsse. Ehrlicher könne man gar nicht sein. Sie sei überzeugt, dass sich Nahles bei einer neuen Entscheidung zur Causa Maaßen mit der SPD rückkoppeln werden. Nahles hatte sich gestern nach heftiger partei-interner Kritik am Wechsel Maaßens als Staatssekretär ins Innenministerium in einem Brief an Merkel und Seehofer gewandt und darum gebeten, erneut über den Fall zu beraten.



Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Meyer, bezeichnete dies als völlig normal. Der CSU-Politiker sagte ebenfalls im Deutschlandfunk, zum einen gebiete das der Anstand, dass man sich einer solchen Bitte nicht verwehre. Zum anderen müsse das Ziel sein, weiter eine konstruktive Regierungspolitik mit einem ordentlichen Arbeitsmodus zu betreiben.