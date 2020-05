Nach mehreren Anschlägen auf türkische Geschäfte im bayerischen Waldkraiburg hat ein 25-jähriger Mann die Taten gestanden.

Er hatte in mehreren Läden die Scheiben eingeschlagen sowie ein Feuer gelegt, bei dem sechs Menschen verletzt wurden. Dem Tatverdächtigen wird schwere Brandstiftung, gefährliche Körperverletzung und versuchter Mord in 27 Fällen vorgeworfen. Nach Angaben der Ermittler plante er weitere Taten.



Der Mann, dessen Eltern aus der Türkei stammen, gab unter anderem Hass auf Türken als Motiv an. Sich selbst bezeichnete er als IS-Anhänger. Der Tatverdächtige war am Freitag in einer Regionalbahn überprüft worden, weil er keine gültige Fahrkarte mit sich führte. Bei der Kontrolle entdeckte die Bundespolizei mehrere Rohrbomben. Bei anschließenden Durchsuchungen stellten die Ermittler weitere Bomben und gefährliche Chemikalien sicher.