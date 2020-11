In Bayern wird wegen der Corona-Krise ab heute fast jeglicher Indoor-Sport untersagt.

Das kündigte Gesundheitsstaatssekretär Holetschek an. Einzig Schul- und Profisport seien noch in Innenräumen erlaubt. Die Staatsregierung ziehe damit eine Entscheidung vor, die Bayern bei der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am Montag vorgeschlagen hätte, erklärte Holetschek.



Hintergrund ist ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs. Dieser hatte die Schließung von Fitnessstudios aufgehoben, da sonstige Sportstätten für Individualsport geöffnet waren. Mit der Schließung will die Regierung des Freistaats die Gleichbehandlung von Fitnessstudios mit sonstigen Sportstätten jetzt wieder herstellen.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.