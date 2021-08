Im Streit um die Besetzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums in Bayern ist dort die AfD mit einem Antrag vor dem Landes-Verfassungsgerichtshof gescheitert.

Die AfD wollte indirekt einen Sitz in dem Gremium durchsetzen, das den Verfassungsschutz kontrolliert. Ihre bisherigen Kandidaten waren stets an der Ablehnung der anderen Parteien gescheitert. Da das Gremium deshalb seit geraumer Zeit mit nur sechs statt den gesetzlich vorgesehenen sieben Mitgliedern tagt, wollte die AfD die Vereinbarkeit der Besetzungs-Regelungen mit der Verfassung klären lassen. Ihren Antrag wies der Gerichtshof nun zurück. Die Richter erklärten, die Meinungsverschiedenheit hätte schon im Lauf des Gesetzgebungsverfahrens entstehen und erkennbar sein müssen. Dies sei hier nicht der Fall, daher sei der AfD-Antrag unzulässig. Wie die Vorschrift in den konkret beanstandeten Situationen auszulegen und ob dies verfassungsgemäß gewesen sei, habe man deshalb nicht entscheiden können.



(Az. Vf. 60-VIII-20)

Diese Nachricht wurde am 26.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.