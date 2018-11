Bayerns neue Landtagspräsidentin Aigner hat sich gegen jede Form von Extremismus und Fremdenfeindlichkeit ausgesprochen.

Der Landtag vertrete alle Menschen in Bayern, ganz egal, woher sie kämen, welche Hautfarbe sie hätten oder welche Religion sie ausübten, sagte die CSU-Politikerin in ihrer Antrittsrede in München. Die Zusammenarbeit in diesem Parlament erfordere die Akzeptanz der Werte, auf denen die freiheitlich-demokratische Grundordnung fuße. Der neue Landtag kam heute zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Vertreten sind sechs Fraktionen.



Heute früh hatten CSU und Freie Wähler ihren Koalitionsvertrag unterzeichnet. Morgen stellt sich Ministerpräsident Söder zur Wiederwahl.