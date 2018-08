In Bayern arbeiten seit heute die ersten sieben sogenannten "Ankerzentren" für Asylbewerber.

Sie sind Teil des Migrationsplans von Bundesinnenminister Seehofer und im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD festgeschrieben. Allerdings haben zahlreiche Bundesländer Bedenken. Darum gibt es die Zentren zunächst nur in Bayern. Der bayerische Innenminister Herrmann sagte, die Ankerzentren ermöglichten eine Beschleunigung und Verbesserung der Arbeitsabläufe. Die Integration könne bereits dort beginnen.



Der Begriff "Anker" steht für Ankunft - kommunale Verteilung - Entscheidung - Rückführung. Die Organisation "Save the Children" kritisiert, solche Zentren seien kein Ort für Kinder und Familien. Gerade für Heranwachsende böten große Sammelunterkünfte keine geschützten und sicheren Räume. Der Bayerische Flüchtlingsrat erklärte, in der Asylpolitik sei Bayern der, Zitat, "menschenrechtliche Hinterhof" in Deutschland.