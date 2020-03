In Bayern hat die Auszählung der Stimmen für die Stichwahl auf Kommunalebene begonnen.

Es geht um die Besetzung von 750 Bürgermeister- und Landratsposten. Dazu zählen auch die Spitzenpositionen in den Großstädten Nürnberg, Augsburg, Regensburg und Ingolstadt. In der Landeshauptstadt München hat Oberbürgermeister Reiter von der SPD große Chancen auf eine Wiederwahl. Er hatte vor zwei Wochen 48 Prozent der Stimmen erhalten und musste gegen die CSU-Kandidatin Frank in der heutigen Stichwahl antreten.



Wegen der Coronavirus-Pandemie war in den bayerischen Kommunen ausschließlich Briefwahl möglich. Ergebnisse werden für morgen erwartet. Einige Städte beginnen außerdem erst morgen mit der Auszählung.