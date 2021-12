In Bayern sind Menschen künftig in weiten Bereichen von zusätzlichen Testpflichten befreit, wenn sie geboostert sind. (imago images/Michael Weber)

An Orten, an denen Zugangsregeln nach dem Modell 2G plus gelten, entfällt nach dem sogenannten Booster also der verpflichtende zusätzliche Test. Das hat das Landeskabinett in München beschlossen, wie Ministerpräsident Söder bekanntgab. Ausgenommen sind Alten- und Pflegeheime.

Heute wollten die Gesundheitsminister von Bund und Ländern die neue Regel auch bundeseinheitlich beschließen. Neben Bayern verfahren bereits einzelne andere Bundesländer so.

Die deutschen Amtsärzte sehen das kritisch. Die Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst, Teichert, verwies darauf, dass die neue Coronavirus-Variante Omikron auf dem Vormarsch sei und man noch nicht genau wisse, wie gut die Booster-Impfungen dagegen wirkten. Man sollte keine voreiligen Schritte gehen, sagte sie den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

