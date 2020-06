Bayern hat wegen des massiven Corona-Ausbruchs im Kreis Gütersloh ein Beherbergungsverbot erlassen.

Staatskanzleichef Herrmann teilte in München mit, Hotels und Pensionen in Bayern dürften künftig keine Gäste mehr aufnehmen, die aus einem Landkreis einreisten, in dem die Zahl der Neuinfektionen bei mehr als 50 pro 100.000 Einwohner liege. Der CSU-Politiker sagte, eine Ausnahme gebe es nur für Personen, die einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können.



Die nordrhein-westfälische Landesregierung hatte nach dem Corona-Ausbruch beim Fleischbetrieb Tönnies für den Kreis Gütersloh einen Lockdown bis zum 30. Juni verhängt. Damit gelten dort wieder die strengen Pandemie-Beschränkungen vom März.