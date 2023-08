Leben auf dem Land

Die Partei schreibe in ihrem jüngst beschlossenen Papier, sie strebe an, die Mittel zur Förderung der ländlichen Entwicklung zu erhöhen, teilte die CSU-Politikerin mit. Zugleich wolle aber ihr Agrarminister Özdemir die Mittel dafür drastisch kürzen. Das könne man nur noch zynisch nennen . Auch aus anderen Bundesländern war zuletzt Kritik an den Ampel-Plänen gekommen.