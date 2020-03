In Bayern sind heute etwa zehn Millionen Menschen zur Kommunalwahl aufgerufen.

Die bayerische Landesregierung hielt trotz der Schließung von Schulen und Kindergärten an dem Termin fest und rief zur Teilnahme auf. Mit Spannung erwartet werden insbesondere die Ergebnisse der Oberbürgermeister-Wahlen in 24 der 25 kreisfreien Städte, vor allem in München.



Für die Parteien sind die Kommunalwahlen ein wichtiger Stimmungstest nach der Landtagswahl 2018 und der Europawahl 2019.