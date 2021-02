Der Anschlag auf eine ICE-Strecke bei Schweinfurt Anfang Januar ist vermutlich von Gegnern der Corona-Einschränkungen verübt worden.

Das teilte die Polizei in Würzburg mit. Die bisher erlangten Erkenntnisse deuteten "stark darauf hin". Im Mittelpunkt der Ermittlungen stehen demnach ein 36 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Bad Kissingen und dessen 34-jährige Ehefrau. Am Dreikönigstag hatte ein aus Schweinfurt kommender ICE eine Notbremsung einleiten müssen, nachdem er eine zwischen Holzlatten gespannte Plane überfahren hatte. In Tatortnähe wurden weitere solcher Konstruktionen gefunden.

