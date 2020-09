Bayern stellt die Corona-Teststationen an den Autobahnen in Grenznähe sowie an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg bis zum 30. September ein.

Die freiwerdenden Testkapazitäten sollen nach einem Beschluss des Landeskabinetts stattdessen bedarfsorientiert etwa für die Testzentren in den Landkreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung stehen. Lediglich die Teststationen an den Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen bleiben.



Zudem beschloss die Ministerrunde eine Maskenpflicht für größere Versammlungen unter freiem Himmel. Sie gilt von morgen an ab einer Teilnehmerzahl von 200 Personen. Lockerungen gibt es in der Gastronomie und im Sport. Ab dem 19. September dürfen Bars und Kneipen in Bayern unter Auflagen wieder öffnen. Auch Ligaspiele im Amateur-Fußball und andere Breitensportwettkämpfe sind dann wieder erlaubt.

Diese Nachricht wurde am 08.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.