In Bayern hat die Stichwahl um das Bürgermeisteramt zu einem Machtwechsel in der bisherigen SPD-Hochburg Nürnberg geführt.

Der CSU-Politiker König wird neuer Oberbürgermeister der Stadt. An der Spitze Nürnbergs standen mit Ausnahme einer sechsjährigen Unterbrechung seit dem zweiten Weltkrieg Sozialdemokraten. Aus Ingolstadt wird ebenfalls ein Politik-Wechsel gemeldet: Dort übernimmt der SPD-Kandidat Scharpf das Amt vom bisherigen CSU-Oberbürgermeister Lösel. In der Landeshauptstadt München hat Oberbürgermeister Reiter von der SPD große Chancen auf eine Wiederwahl. Er liegt derzeit bei etwa 70 Prozent der Stimmen und wird voraussichtlich gegen die CSU-Kandidatin Frank gewinnen.



Insgesamt ging es in der Stichwahl um die Besetzung von 750 Bürgermeister- und Landratsposten. Wegen der Coronavirus-Pandemie war in den bayerischen Kommunen ausschließlich Briefwahl möglich. Einige Städte beginnen erst morgen mit der Auszählung.