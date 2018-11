Knapp drei Wochen nach der bayerischen Landtagswahl haben sich CSU und Freie Wähler auf die Bildung einer Regierungskoalition geeinigt.

Dies teilte Ministerpräsident Söder am Abend in München mit. Auch Freie-Wähler-Chef Aiwanger bestätigte die Einigung. Zu den inhaltlichen Ergebnissen und der Ressortaufteilung äußerten sich beide nicht. Zunächst sollen die jeweiligen Parteigremien am Sonntag darüber beraten und die Koalition billigen. Am Montag soll der Vertrag unterzeichnet werden.



Die CSU hatte bei der Landtagswahl Mitte Oktober die absolute Mehrheit eingebüßt und ist deshalb künftig auf einen Koalitionspartner angewiesen.