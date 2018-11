Drei Wochen nach der Landtagswahl in Bayern wollen CSU und Freie Wähler heute über die Bildung eines Regierungsbündnisses entscheiden.

Vorstände und Landtagsfraktionen beider Parteien kommen am Nachmittag in München zusammen, um jeweils über den in den vergangenen Tagen ausgehandelten Koalitionsvertrag zu beraten. Der neue Landtag konstituiert sich morgen. Stimmen beide Parteien dem Bündnis zu, könnte Ministerpräsident Söder, CSU, am Dienstag von der neuen Koalition im Amt bestätigt werden.



Die CSU hatte bei der Landtagswahl Mitte Oktober ihre absolute Mehrheit verloren und ist deshalb zum Regieren auf einen Bündnispartner angewiesen.