In Bayern haben die Gremien von CSU und Freien Wählern dem Koalitionsvertrag über die Bildung einer gemeinsamen Regierung zugestimmt.

Wie Teilnehmer einer Sitzung der CSU in München mitteilten, sollen die Freien Wähler drei Ministerien erhalten - das Kultusministerium sowie die Ressorts für Umwelt und Wirtschaft. Ministerpräsident Söder habe außerdem mitgeteilt, dass der kleinere Koalitionspartner zwei Staatssekretäre stellen werde. CSU-Chef Seehofer äußerte sich zufrieden. Er kündigte außerdem eine Erklärung zu seiner politischen Zukunft für Mitte November an. Seehofer steht innerparteilich unter Druck, Konsequenzen aus den massiven Stimmenverlusten bei der Landtagswahl zu ziehen. Am Abend veröffentlichte die CSU den Koalitionsvertrag.