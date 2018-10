In Bayern wollen die CSU und die Freien Wähler ihre Koalitionsverhandlungen im Laufe der Woche abschließen.

Am Sonntag sollen die Parteigremien zustimmen, am Montag soll der Koalitionsvertrag unterzeichnet werden. Bereits für Dienstag ist die Wahl des Ministerpräsidenten im Landtag geplant. Diesen Zeitplan teilten CSU-Generalsekretär Blume und Freie-Wähler-Chef Aiwanger in München mit.



Die CSU hatte bei der Landtagswahl vor zwei Wochen nur noch 37,2 Prozent der Stimmen erhalten und ist auf einen Koalitionspartner angewiesen.