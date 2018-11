Die Koalition von CSU und Freien Wählern in Bayern ist beschlossene Sache.

Die Spitzengremien beider Parteien billigten in München den vereinbarten Koalitionsvertrag. Ministerpräsident Söder sagte anschließend, man reagiere auf den im Wahlergebnis ablesbaren Veränderungswunsch. Als Beispiel nannte er eine stärkere Betonung des Umweltschutzes. Der Vorsitzende der Freien Wähler, Aiwanger, erklärte, er sei mit den Ergebnissen zufrieden. Seine Partei habe in den Verhandlungen an keiner Stelle gegen die eigenen Grundüberzeugungen zustimmen müssen.



Im künftigen Kabinett bekommen die Freien Wähler drei Ministerien - Wirtschaft, Umwelt und Kultus. Die CSU erhält die anderen Ministerien, darunter ein neugeschaffenes für Digitales. Schwerpunkt des Koalitionsvertrags, der morgen unterzeichnet werden soll, sind erhöhte Ausgaben für Familien. Die Planungen für den Bau einer dritten Start- und Landebahn am Flughafen München werden vorerst nicht weiter verfolgt. Zum ebenfalls umstrittenen Bau von Stromtrassen, die Windenergie aus Norddeutschland nach Bayern transportieren sollen, legten sich die Koalitionspartner nicht fest.