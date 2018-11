Mehrere tausend Menschen haben in München an einer Demonstration gegen den Einzug der AfD in den bayerischen Landtag teilgenommen.

Die Kundgebung stand unter dem Motto "Wehret den Anfängen" und wurde vom Bündnis "München ist bunt" und 40 weiteren Organisations- und Parteienvertretern unterstützt. Der Organisator sagte dem Evangelischen Pressedienst, erstmals seit 1970 sei wieder eine rechtsextreme Partei in den Landtag eingezogen. Das Parlament war gestern zu seiner konstituierenden Sitzung zusammengetreten. Dabei war der AfD-Kandidat Swoboda bei der Wahl für das Amt eines Landtags-Vizepräsidenten durchgefallen. Der erste Kandidat der AfD, Henkel, hatte seine Bewerbung zurückgezogen. Er wird vom bayerischen Verfassungsschutz beobachtet.



Heute stellt sich Ministerpräsident Söder zur Wiederwahl. Ein Erfolg gilt aufgrund der Stimmenmehrheit der Koalition von CSU und Freien Wählern als sicher.