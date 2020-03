CSU-Chef Söder hat das Ergebnis seiner Partei bei der ersten Runde der Kommunalwahlen mit dem Worten "besser als gedacht" gelobt.

Seine Partei sei eindeutig die Nummer eins im ländlichen Raum, während sie in den größeren Städten über den Prognosen gelegen habe, sagte er. Söder nannte München und Nürnberg als Beispiele, wo Bewerber und Bewerberinnen der CSU in die Stichwahlen gekommen sind. Vor einigen Wochen sei seiner Partei noch ein deutlich schlechteres Ergebnis vorhergsagt worden. Der Siegeszug der Grünen sei ausgeblieben, betonte der Parteichef. Die Grünen seien in keiner Großstadt in eine Stichwahl gekommen. Mit Blick auf die Corona-Krise führte Söder aus, der Staat habe Handlungsfähigkeit bewiesen.

Stichwahlen per Briefwahl

In den meisten Städten müssen Stichwahlen über die künftigen Stadtoberhäupter entscheiden. In 16 von 24 Städten gab es keine Sieger. In München verpasste Oberbürgermeister Reiter - SPD - mit knapp 48 Prozent die absolute Mehrheit. Von den landesweit acht entschiedenen Oberbürgermeisterwahlen gewannen die CSU sechs und die SPD zwei. Etwa zehn Millionen Einwohner in Bayern waren zur Wahl aufgerufen. Die Beteiligung betrug 58,5 Prozent. Die Stichwahlen sollen wegen der Gefahr durch das Coronavirus ausschließlich postalisch abgehalten werden. Innenminister Hermann sagte in München, Wahlhelfer und Bürger müssten geschützt werden. Die Briefwahlunterlagen würden unaufgefordert zugeschickt.

Einziger muslimischer CSU-Kandidat gelingt Erfolg nicht

Dem einzigen muslimischen Bürgermeisterkandidaten der CSU, Ozan Iyibas, gelang es in Neufahrn nicht, den Amtsinhaber Franz Heilmeier (Grüne) abzulösen. Der Bankkaufmann kam auf 21,76 Prozent. Heilmeier erzielte dagegen 50,66 Prozent der Stimmen. Zuvor hatte im schwäbischen Wallerstein (Landkreis Donau-Ries) der als CSU-Bürgermeisterkandidat vorgesehene Sener Sahin aufgegeben. An der eigenen Parteibasis gab es wegen seiner islamischen Religionszugehörigkeit und seiner türkischen Herkunft Widerstände. Die CSU-Führung und viele weitere kritisierten die Ablehnung Sahins damals deutlich.