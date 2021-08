Nach einer Flutwelle in der Höllentalklamm bei Garmisch-Partenkirchen ist eine Frau tot geborgen worden.

Wie die Polizei mitteilte, fanden Rettungskräfte die Vermisste leblos im Wasser. Die Suche nach mindestens einer weiteren Person dauere noch an, hieß es. Acht Menschen konnten zuvor teils leicht verletzt geborgen werden. Starker Regen hatte gestern Nachmittag in der Höllentalklamm am Fuß der Zugspitze die Flutwelle ausgelöst und eine Brücke fortgespült.



Auch in Norditalien ist es erneut zu heftigen Unwettern gekommen. In Südtirol stürzten Bäume um und Bäche wurden zu reißenden Fluten, wie aus den Twitter-Mitteilungen der örtlichen Feuerwehr hervorging. Bewohner wurden angehalten, ihre Häuser nicht zu verlassen. Der Südtiroler Wetterdienst registrierte binnen 24 Stunden Niederschläge von rund 86 Litern pro Quadratmeter. Die Unwetter zogen auch über die Region Venetien, die Lombardei und die Emilia-Romagna.

