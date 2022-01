Bayern erlaubt bis zu 10.000 Zuschauer im Stadion (imago sportfotodienst)

Das Kabinett beschloss in München bis auf Weiteres das Ende der Geisterspiele. Der FC Bayern München darf wieder vor bis zu 10.000 Zuschauern spielen. Neben der Personenobergrenze gelten für alle überregionalen Sportveranstaltungen in den Profiligen weitere Einschränkungen: Es dürfen maximal 25 Prozent der Kapazitäten genutzt werden, die Fans müssen sich an 2 G+ halten und eine FFP2-Maske tragen. Dazu gilt ein Alkoholverbot.

Die Länderchefs hatten sich gestern lediglich darauf verständigt, dass die Staats- und Senatskanzleien bis zum 9. Februar eine einheitliche Regelung für überregionale Großveranstaltungen vereinbaren sollen.