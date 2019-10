Neue Vorsitzende der bayerischen Grünen ist die Landtagsabgeordnete Lettenbauer.

Die 26-Jährige wurde auf einem Parteitag in Lindau am Bodensee gewählt. Sie führt die Partei künftig gemeinsam mit dem Ko-Vorsitzenden Hallitzky. Lettenbauer tritt die Nachfolge der langjährigen Vorsitzenden Hagl an.