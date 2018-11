Nach der Einigung zwischen CSU und Freien Wählern in Bayern sind erste Details ihres Koalitionsvertrags bekannt geworden.

Wie Teilnehmer einer Sitzung der CSU in München mitteilten, sollen die Freien Wähler drei Ministerien erhalten - das Kultusministerium sowie die Ressorts für Umwelt und Wirtschaft. Ministerpräsident Söder habe außerdem mitgeteilt, dass der kleinere Koalitionspartner zwei Staatssekretäre stellen werde. CSU-Chef Seehofer äußerte sich zufrieden mit dem Koalitionsvertrag. Er kündigte außerdem eine Erklärung zu seiner politischen Zukunft für Mitte November an. Seehofer steht innerparteilich unter Druck, seit Bundeskanzlerin Merkel angekündigt hatte, im Dezember nicht mehr für den Vorsitz der CDU zu kandidieren.



Die Spitzengremien von CDU und SPD beraten heute und morgen in Berlin über Konsequenzen aus den Stimmenverlusten bei den letzten Landtagswahlen.